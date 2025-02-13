"Решили не рисковать": Вацко объяснил, почему Динамо не продало Бражко
Журналист подобрал аргументы
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Виктор Вацко поделился своим мнением по поводу отказа в трансфере футболиста.
“Чтобы понять реальную причину, нужно влезть в голову Суркисам. Я думаю, что нужно брать ситуацию в комплексе. Условия выплат и реальная возможность стать чемпионами. Неизвестно, когда еще "Динамо" представится такой шанс.
Когда "Шахтер" позволит получить такой гандикап после первого круга. Вы видите, какие деньги тратят "горняки". Ахметов показывает, что он в футболе, что готов инвестировать и поднимать команду до уровня Лиги чемпионов”.
“А у "Динамо" денег нет. Для киевлян сейчас футболист за 2 млн евро – это просто космос. Думаю, что киевляне оценили ситуацию так: самые большие проблемы команды в обороне. Ушел опытный Бущан. Нещерету нужно набраться опыта. В центре защиты ошибка перманентна.
Решили не рисковать, чтобы не терять ключевого опорного хавбека. Трансферная политика клуба показывает, что у них нет шорт-листа на позицию футболиста, на которого приходит серьезное предложение. У "Динамо" не было кандидатов на опорную позицию до 2 млн евро. Хотя мне кажется, что тот же Михайленко хороший вариант”.
“С опцией возвращения Яцыка, который может сыграть на позиции шестерки и восьмерки. Понимаю эмоции Бражко, удалявшего фото в своем Instagram. Но если честно, давайте поставим себя на место Игоря Суркиса.
Я бы давно на его месте постарался сделать так, чтобы "Динамо" имело качественную систему поиска игроков и спортивного директора. Чтобы был шорт-лист по изучению реальных кандидатов на каждую позицию по несколько человек. Но сейчас этого нет".
"Поэтому на месте Суркиса я тоже был бы не готов продать Бражко. Я не помню, когда после первого круга "Динамо" имело такую возможность стать чемпионом. После 2016 года у киевлян всего один чемпионский титул. Не дай Бог, так это же получится, что Суркис перед финишной прямой продал двух ключевых игроков защитного звена.
Здесь, как в казино. Угадал и заработал или не угадал и фиаско. На месте Шовковского я тоже был бы против этого. Чтобы продавали ключевого игрока без адекватной замены. Бражко жалко, но сейчас пишется история "Динамо". Есть шанс стать чемпионом в составе родного клуба. Ему 23 года. Летом будет возможность уехать в сильный чемпионат”, – объяснил комментатор.
В следующее воскресенье киевляне будут принимать "Карпаты" в УПЛ.
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