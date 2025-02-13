Силы обороны уничтожили за сутки 1250 оккупантов - Генштаб
431 единица техники
Фото: Сергей Нужненко
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1250 оккупантов, 17 танков, 23 бронемашины, 58 артсистем и два средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 13 февраля составили:
- личный состав - около 854 280 (+1250) человек
- танки - 10 040 (+17) ед
- боевые бронированные машины - 20894 (+23) ед
- артиллерийские системы - 23034 (+58) ед
- РСЗО - 1278 (+2) ед
- средства ПВО - 1063 (+2) ед
- самолеты - 370 (+0) ед
- вертолеты - 331 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25072 (+153)
- крылатые ракеты - 3063 (+6)
- корабли / катера - 28 (+0) ед
- подводные лодки - 1 (+0) ед
- автомобильная техника и автоцистерны - 37096 (+168) ед
- специальная техника - 3744 (+2)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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