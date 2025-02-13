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Силы обороны уничтожили за сутки 1250 оккупантов - Генштаб

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431 единица техники

Силы обороны уничтожили за сутки 1250 оккупантов - Генштаб

Фото: Сергей Нужненко

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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1250 оккупантов, 17 танков, 23 бронемашины, 58 артсистем и два средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 13 февраля составили:

  • личный состав - около 854 280 (+1250) человек
  • танки - 10 040 (+17) ед
  • боевые бронированные машины - 20894 (+23) ед
  • артиллерийские системы - 23034 (+58) ед
  • РСЗО - 1278 (+2) ед
  • средства ПВО - 1063 (+2) ед
  • самолеты - 370 (+0) ед
  • вертолеты - 331 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25072 (+153)
  • крылатые ракеты - 3063 (+6)
  • корабли / катера - 28 (+0) ед
  • подводные лодки - 1 (+0) ед
  • автомобильная техника и автоцистерны - 37096 (+168) ед
  • специальная техника - 3744 (+2)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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