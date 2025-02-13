Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии
Минус потенциальная гарантия безопасности
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с заявлением министра обороны о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным и назвал эту идею "непрактичной".
Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.
В то же время, Трамп отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".
По его мнению, также маловероятно, что Украина вернет себе всю свою территорию.
В среду, 12 февраля, Дональд Трамп провел
Популярное сейчас
- Зеленский - о санкциях против Порошенко: Каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, будет отвечать
- АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк
- СНБО ввел санкции против Порошенко
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф