Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с заявлением министра обороны о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным и назвал эту идею "непрактичной".

Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

В то же время, Трамп отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".

По его мнению, также маловероятно, что Украина вернет себе всю свою территорию.