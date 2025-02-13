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Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии

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Минус потенциальная гарантия безопасности

Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с заявлением министра обороны о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным и назвал эту идею "непрактичной".

Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

В то же время, Трамп отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".

По его мнению, также маловероятно, что Украина вернет себе всю свою территорию.

В среду, 12 февраля, Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украина США Дональд Трамп НАТО война с россией
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Источник:
Jennifer Jacobs
Опубликовал: Александр Бураков
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