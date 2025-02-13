Враг запустил ночью 140 дронов. Сколько удалось уничтожить ПВО?
Летали в 11 областях
Zelenskiy Official
В ночь на 13 февраля Россия атаковала 140-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 85-ти "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 52 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Харьковская области.
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