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Враг запустил ночью 140 дронов. Сколько удалось уничтожить ПВО?

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Враг запустил ночью 140 дронов. Сколько удалось уничтожить ПВО?

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В ночь на 13 февраля Россия атаковала 140-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 85-ти "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 52 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Харьковская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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