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В компанию к Порошенко. СНБО наложил санкции на Жеваго и Коломойского

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В компанию к Порошенко. СНБО наложил санкции на Жеваго и Коломойского

Getty Images/Global Images Ukraine

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Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях не только против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.

В список, в частности, попали бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго.

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В прошлом году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал Жеваго, который является фигурантом в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

7 февраля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского до 9 апреля 2025 года.

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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