В компанию к Порошенко. СНБО наложил санкции на Жеваго и Коломойского
Тоже попали под удар
Getty Images/Global Images Ukraine
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях не только
В список, в частности, попали бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго.
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В прошлом году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал Жеваго, который является фигурантом в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.
7 февраля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского до 9 апреля 2025 года.
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Источник:Українська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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