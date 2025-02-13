В компанию к Порошенко. СНБО наложил санкции на Жеваго и Коломойского

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях не только против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.

В список, в частности, попали бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал Жеваго, который является фигурантом в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

7 февраля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского до 9 апреля 2025 года.