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Трамп сделал заявление о помощи Украине

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Трамп сделал заявление о помощи Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты продолжат помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но Путин сейчас хочет мира.

Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы - прим.), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены. И украинцы на это согласились".

По его мнению, Европа предоставила Украине 100 млрд долларов в виде займа. От США Украина получила помощи на сумму 350 миллиардов долларов.

Также Трамп сказал, что рассчитывает встретиться с правителем России Путиным в Саудовской Аравии.

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Украина США Дональд Трамп война с россией
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Источник:
Голос Америки
Опубликовал: Александр Бураков
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