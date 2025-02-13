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СБУ объяснила решение СНБО ввести санкции против Порошенко, Коломойского, Медведчука и других

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СБУ объяснила решение СНБО ввести санкции против Порошенко, Коломойского, Медведчука и других

СЕГОДНЯ

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Служба безопасности Украины прокомментировала введение санкций СНБО против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

"Предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создание препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц.

Большинство из указанных подсанкционных лиц сейчас уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие правоохранительные или антикоррупционные органы", - пишет пресс-служба СБУ.

Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Коломойскому, в свою очередь, сообщали о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное.

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В компанию к Порошенко. СНБО наложил санкции на Жеваго и Коломойского
Игорь Коломойский Константин Жеваго Петр Порошенко СБУ Виктор Медведчук СНБО санкции война с россией
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Источник:
СБУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
13.02.2025 в 14:18
Ода сдерживает войска России сидя на диване
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0
1
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
13.02.2025 в 14:18
Ода сдерживает войска России сидя на диване
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0
1
oda1979 (Запорожье)
13.02.2025 в 14:03
шарлотку и барсел@х тоже в списках?
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0
0

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