Соединенные Штаты не предают Украину - глава Пентагона

Глава Пентагона США Пит Хэгсет заявил, что намерение американского лидера Дональда Трампа способствовать мирным переговорам с Россией не является предательством Украины.

"Нет никакого предательства. Есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров.

Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную преданность, которая была проявлена в течение многих лет, и ни одна страна, как отметил президент Трамп, не внесла больших обязательств к украинской миссии, чем Соединенные Штаты Америки. Более 300 миллиардов долларов", - подчеркнул Гегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.