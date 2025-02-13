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Соединенные Штаты не предают Украину - глава Пентагона

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Соединенные Штаты не предают Украину - глава Пентагона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Пентагона США Пит Хэгсет заявил, что намерение американского лидера Дональда Трампа способствовать мирным переговорам с Россией не является предательством Украины.

"Нет никакого предательства. Есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров.

Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную преданность, которая была проявлена в течение многих лет, и ни одна страна, как отметил президент Трамп, не внесла больших обязательств к украинской миссии, чем Соединенные Штаты Америки. Более 300 миллиардов долларов", - подчеркнул Гегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украина США переговоры Украины с рф Пентагон война с россией
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Источник:
Sky news
Опубликовал: Александр Бураков
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