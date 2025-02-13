Соединенные Штаты не предают Украину - глава Пентагона
Комментарий топ-чиновника
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Пентагона США Пит Хэгсет заявил, что намерение американского лидера Дональда Трампа способствовать мирным переговорам с Россией не является предательством Украины.
"Нет никакого предательства. Есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров.
Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную преданность, которая была проявлена в течение многих лет, и ни одна страна, как отметил президент Трамп, не внесла больших обязательств к украинской миссии, чем Соединенные Штаты Америки. Более 300 миллиардов долларов", - подчеркнул Гегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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