С дебютантами. Шахтер объявил стартовый состав на матч против РФШ
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил стартовый состав на матч против латвийской "РФШ".
Донецкий клуб выйдет таким составом:
Ризнык - Арройо, Бондарь, Швед. Азаров, Винисиус, Кауа Элиас, Бондаренко. Марлон, Кевин, Педриньо.
За украинский клуб дебютируют Арройо и Кауа Элиас.
Это пятый контрольный матч "Шахтера" на сборах. Сейчас у донецкой команды 3 победы и одна ничья. Также "Шахтер" сыграл 2 матча Лиги Чемпионов против "Бреста" и "Боруссии".
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на YouTube канале "Шахтёра"
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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