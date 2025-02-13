С дебютантами. Шахтер объявил стартовый состав на матч против РФШ

"Шахтер" объявил стартовый состав на матч против латвийской "РФШ".

Донецкий клуб выйдет таким составом:

Ризнык - Арройо, Бондарь, Швед. Азаров, Винисиус, Кауа Элиас, Бондаренко. Марлон, Кевин, Педриньо.

За украинский клуб дебютируют Арройо и Кауа Элиас.

Это пятый контрольный матч "Шахтера" на сборах. Сейчас у донецкой команды 3 победы и одна ничья. Также "Шахтер" сыграл 2 матча Лиги Чемпионов против "Бреста" и "Боруссии".

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на YouTube канале "Шахтёра"