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С дебютантами. Шахтер объявил стартовый состав на матч против РФШ

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Матч начнется в 16:00 по киевскому времени

С дебютантами. Шахтер объявил стартовый состав на матч против РФШ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" объявил стартовый состав на матч против латвийской "РФШ".

Донецкий клуб выйдет таким составом:

Ризнык - Арройо, Бондарь, Швед. Азаров, Винисиус, Кауа Элиас, Бондаренко. Марлон, Кевин, Педриньо.

За украинский клуб дебютируют Арройо и Кауа Элиас.

Это пятый контрольный матч "Шахтера" на сборах. Сейчас у донецкой команды 3 победы и одна ничья. Также "Шахтер" сыграл 2 матча Лиги Чемпионов против "Бреста" и "Боруссии".

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на YouTube канале "Шахтёра"

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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