"Все решится в Мюнхене". Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение по редкоземельным полезным ископаемым, которое ему предлагал министр финансов США Скотт Бессент.

"Зеленский надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить широкомасштабное видение мира, после того как президент США предположил ..., что они могут встретиться в ближайшее время, и его команда немедленно начала пытаться запланировать ее.

Вместо этого ему представили то, что Зеленский назвал "серьезными людьми" - и по большей части финансовую сделку, переданную Бессентом, американским миллиардером, который стал финансистом и которую он не подписал", - пишет CNN.