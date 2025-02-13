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"Все решится в Мюнхене". Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

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"Все решится в Мюнхене". Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение по редкоземельным полезным ископаемым, которое ему предлагал министр финансов США Скотт Бессент.

"Зеленский надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить широкомасштабное видение мира, после того как президент США предположил ..., что они могут встретиться в ближайшее время, и его команда немедленно начала пытаться запланировать ее.

Вместо этого ему представили то, что Зеленский назвал "серьезными людьми" - и по большей части финансовую сделку, переданную Бессентом, американским миллиардером, который стал финансистом и которую он не подписал", - пишет CNN.

По информации источника "Суспільного" в Офисе президента, во время телефонного разговора Зеленский сказал Трампу, что Украина получила драфт соглашения и начала анализировать предложение, а ответ будет в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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