Трамп: Провел замечательные переговоры с РФ и Украиной, есть хорошая возможность завершить войну
Трамп отчитался о своих переговорах
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведенные вчера переговоры с Россией и Украиной были "замечательными".
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
"Замечательные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну", - отметил американский лидер.
Напомним, Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.
Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор. По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".
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Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 16:48
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