Трамп: Провел замечательные переговоры с РФ и Украиной, есть хорошая возможность завершить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведенные вчера переговоры с Россией и Украиной были "замечательными".

Читайте также Соединенные Штаты не предают Украину - глава Пентагона

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Замечательные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну", - отметил американский лидер.

Напомним, Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор. По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".