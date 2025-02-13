  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп: Провел замечательные переговоры с РФ и Украиной, есть хорошая возможность завершить войну
В тренде

Трамп: Провел замечательные переговоры с РФ и Украиной, есть хорошая возможность завершить войну

Общие новости
Обновлено

Трамп отчитался о своих переговорах

Трамп: Провел замечательные переговоры с РФ и Украиной, есть хорошая возможность завершить войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведенные вчера переговоры с Россией и Украиной были "замечательными".

Читайте такжеСоединенные Штаты не предают Украину - глава Пентагона

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Замечательные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну", - отметил американский лидер.

Напомним, Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор. По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

Трамп: Провел замечательные переговоры с РФ и Украиной, есть хорошая возможность завершить войну - изображение 1
По теме
yellow-arrow
В Кремле заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
yellow-arrow
"Все решится в Мюнхене". Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам
yellow-arrow
С дебютантами. Шахтер объявил стартовый состав на матч против РФШ
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 16:48
В росії герой казок -- Іван Дурак... аналог в США -- Джон Крейзі ! Тому, що Трамп постійно заявляє, що путін дуже хоче миру. І що путін правий, що не допустить вступ України в НАТО... Ідіот, якого світ ще не бачив....
Ответить
4
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 16:48
В росії герой казок -- Іван Дурак... аналог в США -- Джон Крейзі ! Тому, що Трамп постійно заявляє, що путін дуже хоче миру. І що путін правий, що не допустить вступ України в НАТО... Ідіот, якого світ ще не бачив....
Ответить
4
0
corech (Горловка)
13.02.2025 в 16:56
На жаль ти маєш рацію.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости