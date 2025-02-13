В Кремле заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США

Россия начала формировать переговорную группу с США после разговора американского президента Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным 12 февраля, заявили в Кремле.

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Об этом заявляли российские пропагандсикие СМИ со ссылкой на заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на брифинге 13 февраля.

"Безусловно, начата (работа по формированию переговорной группі - ред). Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Он добавил, что решение Путина по составу объявят позже.

Песков не стал раскрывать, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа и был ли он первым с инаугурации президента США.

Он также отметил, что пока нет конкретных договоренностей о возможном визите в Россию американских переговорщиков, однако добавил, что Путин и Трамп договорились продолжить контакты и меж собой, и на уровне помощников.

"Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться", – сказал Песков.

Он добавил, что стороны обсуждали "энергетический сектор", ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. А темы санкций против РФ и так называемого "присоединения к РФ" оккупированных украинских территорий не затрагивали.

Песков подчеркнул, что в Кремле считают разговор Путина и Трампа очень важным.

"Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно делать все, чтобы войну остановить, и чтобы восторжествовал мир. Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации. Мы открыты для диалога", – сказал пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос о возможном участии в переговорах Европы и Китая, он сказал, что "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса".

Песков также призвал не забегать вперед в определении конкретных параметров урегулирования войны, а дожидаться первых результатов работы РФ и США.

При этом он подчеркнул, что Россия в новых переговорах "всегда будет учитывать опыт Минских соглашений".

Напомним, что 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.