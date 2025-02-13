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Зеленский: Если Порошенко передаст свои деньги в бюджет, санкции с него снимут

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Зеленский рассказал, почему были наложены санкции на Порошенко

Зеленский: Если Порошенко передаст свои деньги в бюджет, санкции с него снимут

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину введения санкций СНБО против пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время посещения Хмельницкой АЭС, передает "Суспільне".

По его словам, санкции якобы ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды, и все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции - это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", - пояснил Зеленский.

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Кроме того, он рассказал, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, которые помогали украинской армии.

По словам Зеленского, деньги из фондов передавали членам своей партии.

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Украинский президент добавил, что снимет санкции при одном условии: выведенные средства вернут обратно в бюджет Украины, чтобы передать на поддержку ВСУ.

Напомним, что 12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против, в частности, пятого президента Петра Порошенко.

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Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
13.02.2025 в 18:28
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Комментарии 4
fatov1986 (Лондон)
13.02.2025 в 18:28
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
13.02.2025 в 18:15
Мусить повернути все награбоване. Але не тільки він а клоун теж...
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shura73 (угледар)
13.02.2025 в 18:26
что значит должен вернуть?решение снбо сегодня одно завтра другое.беня каломойский уже сколько в сизо и что-то отдал?почему не попадают под санкции друзья янелоха из слуги народа.тот же арахамия наворовал не меньше.бывшему министру обороны резникову дали сбежать.бывший глава сбу друг детства баканов сдавший треть страны тоже невиновен.получается своим можно всё,а политические противники под санкции?
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aleks68
13.02.2025 в 18:13
губа не дура.а свои заработанные непосильным трудом тоже вернёшь?с момента избрания в 2019 порошенко-главный враг для зЕ-дебила,а вот плешивому ..... так и хочется посмотреть в глаза
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