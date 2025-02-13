Зеленский: Если Порошенко передаст свои деньги в бюджет, санкции с него снимут

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину введения санкций СНБО против пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время посещения Хмельницкой АЭС, передает "Суспільне".

По его словам, санкции якобы ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды, и все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции - это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", - пояснил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, которые помогали украинской армии.

По словам Зеленского, деньги из фондов передавали членам своей партии.

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Украинский президент добавил, что снимет санкции при одном условии: выведенные средства вернут обратно в бюджет Украины, чтобы передать на поддержку ВСУ.

Напомним, что 12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против, в частности, пятого президента Петра Порошенко.