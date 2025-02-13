Зеленский: Если Путин продолжит агрессию, американским военным придется воевать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если России позволят продолжать агрессию, это может привести к войне не только в Украине, но и в Европе, где американским военным придется участвовать в боевых действиях.

Об этом глава государства заявил во время визита на Хмельницкую АЭС, информирует Цензор.НЕТ.

"И если будет вторжение быстрое, а если оно будет, то оно будет быстрое - ваши военные будут воевать", - подчеркнул Зеленский, комментируя свою встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Глава государства также подчеркнул, что вопрос войны и мира нельзя оценивать исключительно с точки зрения прибыльности или финансовых выгод.

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"Вы знаете, финансисты говорят: в чем прибыль? Да, интересы?" И я ему говорю: сохранить просто жизнь ваших людей. Потому что там находится где-то 100 тысяч американского контингента в Европе. Просто они будут воевать. И не все выживут, потому что это война, и потому что это русские. Я думаю, что это опасно", - подытожил Зеленский.