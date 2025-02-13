Глава Пентагона: Мир между Украиной и РФ будет предусматривать демаркацию, которую не хочет ни одна из сторон

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Гегсет заявил, что в рамках переговоров о завершении войны ни Украина, ни Россия "не получат того, чего хотят".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Гегсет заметил, что "реализм является важной частью разговора", чего до этого было недостаточно.

Но просто указать на реализм, например, что границы не будут возвращены к тому, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину. Это признание реалий жесткой силы на местах, после многих жертв, сначала со стороны украинцев, а затем со стороны союзников, и осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которой не желает ни одна из сторон", - подчеркнул министр обороны США.

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Он также отверг критику подхода Дональда Трампа, мол, президент США уже пошел на уступки российскому диктатору.

"Аргументы, которые приводились, что то, что он сейчас садится за стол переговоров, - это откровенные уступки Путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать... Я просто отвергаю это", - сказал Гегсет.

Глава Пентагона добавил, что Путин готов к переговорам, поскольку реагирует на силу и видит в Трампе сильного соперника.