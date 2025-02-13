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Каладзе - о словах Шевченко: Для меня неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит

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Каха Каладзе отреагировал на слова Андрея Шевченко

Каладзе - о словах Шевченко: Для меня неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Грузии, а сейчас мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отреагировал на слова Андрея Шевченко о том, что "для него Каладзе больше не существует".

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"Украина сейчас переживает тяжелые времена. Шевченко сегодня грустит.

Для меня, как для грузина, неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит.

Я надеюсь, что в Украине скоро завершится этот ужас, а украинский народ сможет правильно проанализировать то, что с ним произошло", - сказал Каладзе Mtavari TV.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинской власти, в том числе и на Каладзе.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
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Gandon
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.02.2025 в 23:10
Gandon
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