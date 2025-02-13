Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс Усика, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил о том, что передаст ему чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.

Как заявил журналист AXIOS Барак Равид, 12 февраля в конце телефонного разговора Трамп дал Зеленскому свой личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую. Зеленский в ответ пообещал подарить чемпионский пояс Александра Усика.

Напомним, в августе прошлого года в День Независимости Украины Усик подарил Владимиру Зеленскому пояс чемпиона WBC.

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Накануне Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После общения с ним он объявил о намерении немедленно начать переговоры по прекращению войны в Украине. Позже президент США позвонил Зеленскому. Его анонс переговоров вызвал шок среди европейских союзников Киева, поскольку переговорный процесс, по сообщениям, инициируется без непосредственного участия украинской стороны.

Кроме того, западные лидеры выразили обеспокоенность возможными последствиями такого шага для европейской безопасности. Несмотря на это, американский лидер заявил, что США продолжат помогать Киеву, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".