Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США 14 февраля в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей Украины и России.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает Европейская правда.

"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля - ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но (это будут - ред.) высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - отметил Трамп.

Его также спросили о перспективе визита главы Кремля Владимира Путина и других представителей РФ в Саудовскую Аравию, где он ранее предложил ему встретиться. Американский президент ответил, что "рано или поздно" она состоится.

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Стоит отметить, что Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года, и ни одного официального объявления об участии ее представителей там не было.