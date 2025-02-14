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Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США 14 февраля в Мюнхене

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Подробности встречи пока неизвестны

Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США 14 февраля в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей Украины и России.

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Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает Европейская правда.

"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля - ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но (это будут - ред.) высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - отметил Трамп.

Его также спросили о перспективе визита главы Кремля Владимира Путина и других представителей РФ в Саудовскую Аравию, где он ранее предложил ему встретиться. Американский президент ответил, что "рано или поздно" она состоится.

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Стоит отметить, что Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года, и ни одного официального объявления об участии ее представителей там не было.

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Комментарии
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 00:56
С 14 по 16 февраля в кинотеатре "Европа" мировая премьера!!! "Мюнхенский Сходняк" Главный режиссёр: Дональд "Кинг" Трамп
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 00:56
С 14 по 16 февраля в кинотеатре "Европа" мировая премьера!!! "Мюнхенский Сходняк" Главный режиссёр: Дональд "Кинг" Трамп
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
14.02.2025 в 00:10
завтра всё и решицца!
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1
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 00:34
стоять тебе раком или ложицца
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