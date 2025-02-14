Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи
Это также касалось потенциальных новичков
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил кадровую ситуацию в столичной команде.
"Брагару, Рубчинский, Вивчаренко – не те футболисты, на которых может рассчитывать "Динамо" в контексте серьезных задач. Так же, как и Сыч со Слюбиком, вокруг подписания которых было немало разговоров. Не думаю, что они стали бы сейчас реальным усилением, учитывая нынешний уровень нашего чемпионата”.
“Сложно сейчас назвать реальный костяк "Динамо", ведь игроки на сегодняшний день примерно одного уровня. Да, могут что-то продемонстрировать Буяльский с Пихаленком, но игра в средней линии предполагает прежде всего агрессию, отбор, а здесь этим футболистам как раз не хватает стабильности.
Ванат тоже один не в состоянии постоянно все тащить, а что случилось с Герреро, можно только гадать. В "Заре" он реально показывал игру, а в "Динамо" просто пропал. Возможно, не получил того доверия, которого ожидал и, как следствие, где-то сломался", – подчеркнул Сабо.
10 февраля подопечные Шовковского обыграли "Эсбьерг" в спарринге (2:0).
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