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Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи

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Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи

Фото: dynamo.kiev.ua

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Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил кадровую ситуацию в столичной команде.

"Брагару, Рубчинский, Вивчаренко – не те футболисты, на которых может рассчитывать "Динамо" в контексте серьезных задач. Так же, как и Сыч со Слюбиком, вокруг подписания которых было немало разговоров. Не думаю, что они стали бы сейчас реальным усилением, учитывая нынешний уровень нашего чемпионата”.

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“Сложно сейчас назвать реальный костяк "Динамо", ведь игроки на сегодняшний день примерно одного уровня. Да, могут что-то продемонстрировать Буяльский с Пихаленком, но игра в средней линии предполагает прежде всего агрессию, отбор, а здесь этим футболистам как раз не хватает стабильности.

Ванат тоже один не в состоянии постоянно все тащить, а что случилось с Герреро, можно только гадать. В "Заре" он реально показывал игру, а в "Динамо" просто пропал. Возможно, не получил того доверия, которого ожидал и, как следствие, где-то сломался", – подчеркнул Сабо.

10 февраля подопечные Шовковского обыграли "Эсбьерг" в спарринге (2:0).

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Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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