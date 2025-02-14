Вацко – о работе УАФ: Мы хотели бы… Мы мечтаем… Мы хотим… Это называется лозунг. Но надо не лозунги, нужно работа
Журналист ожидает от футбольных чиновников действий
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Известный украинский комментатор Виктор Вацко выразил недовольство работой УАФ.
“Что я слышу? Мы хотели бы… Мы мечтаем… Мы хотим… Знаете, как это называется? Это называется лозунг. Но надо не лозунги, нужна работа. Год уже Шевченко возглавляет УАФ и продвигает идеи диджитализации. Где результаты работы? Знаете в чем наша самая большая проблема? Конкуренции нет. Шевченко один.
Меня больше всего раздражает, что мы являемся прогрессивной страной с точки зрения АйТи и цифровизации банковской системы и так далее. Мой знаковый рассказывает, что мы в этой сфере даем колоссальную фору той же Британии. И почему при этом в 2025 году мы начинаем даже не делать, а только говорить об этом в футболе. Почему не была создана правильная структура сборных. Можно просто перенять опыт футбольных стран и поставить правильных людей на нужные должности”.
“Год назад я видел базу данных Федерации футбола Ирландии. Там карта Европы, точки, города, клубы, в которых играют футболисты с ирландскими корнями. Все на контроле. База данных пополняется, все оцифровано. А нашим футбольным чиновникам до сих пор это не требовалось. Проблема в том, что мы давно отстали от Европы.
Это вопрос не к Шевченко. То, о чем он сейчас говорит, раньше никто даже не заикался в принципе. О системе диджитализации и скаутинга в Европе. Это нужно было делать даже не вчера, а позавчера. Для развития нашего футбола. А по факту оно у нас не сделано до сих пор”, – сказал Вацко.
Ранее комментатор объяснил, почему "Динамо" не продало Владимира Бражко.
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