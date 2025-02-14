Вацко – о работе УАФ: Мы хотели бы… Мы мечтаем… Мы хотим… Это называется лозунг. Но надо не лозунги, нужно работа

Известный украинский комментатор Виктор Вацко выразил недовольство работой УАФ.

“Что я слышу? Мы хотели бы… Мы мечтаем… Мы хотим… Знаете, как это называется? Это называется лозунг. Но надо не лозунги, нужна работа. Год уже Шевченко возглавляет УАФ и продвигает идеи диджитализации. Где результаты работы? Знаете в чем наша самая большая проблема? Конкуренции нет. Шевченко один.

Меня больше всего раздражает, что мы являемся прогрессивной страной с точки зрения АйТи и цифровизации банковской системы и так далее. Мой знаковый рассказывает, что мы в этой сфере даем колоссальную фору той же Британии. И почему при этом в 2025 году мы начинаем даже не делать, а только говорить об этом в футболе. Почему не была создана правильная структура сборных. Можно просто перенять опыт футбольных стран и поставить правильных людей на нужные должности”.