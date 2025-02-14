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Новичок Александрии – об украинских грандах: Они меня не пугают

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Француз ждет дебют

Новичок Александрии – об украинских грандах: Они меня не пугают

fco.com.ua

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Защитник "Александрии" Тео Ндика высказался о сильнейших командах чемпионата Украины.

“Я не особо жду этих двух игр [против грандов – прим.], я жду всех матчей во второй половине сезона. Но вернемся к "Шахтеру" и "Динамо". Это самые известные команды на Украине, их знает каждый в мире. Это две хорошие команды, с качественными игроками, но они меня не пугают, потому что я знаю, что у нас тоже есть качественная команда. Мы просто должны быть готовы, когда придет время”.

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“Я уже знал Филиппова, потому что мы играли против него в Бельгии, Яремчука тоже. Есть еще Кулаков, я играл против него в Юношеской лиге, Мудрик и наверняка другие, которые сейчас на высшем уровне, но я не знаю их фамилий. Также я думаю, что все знают Шевченко, Зинченко, Ярмоленко.

Слышал о Ярмолюке, потому что он играет в "Брентфорде" с моим двоюродным братом, и я слежу за всеми матчами "Брентфорда". Я слышал, что это конкурентная лига, что там есть игроки с большим потенциалом и что есть действительно разные стили игры. Не могу дождаться, чтобы увидеть это своими глазами”, – подчеркнул Ндика.

Француз присоединился к "горожанам" в январе.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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