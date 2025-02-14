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Минус 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

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Огромные показатели по выбитой техники

Минус 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

ДПСУ

Новина українською

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1200 захватчиков, а также 17 танков, 16 танков, 81 артсистем и много другой техники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 855480 (+1200) человек
  • танков - 10057 (+17)
  • боевых бронированных машин - 20910 (+16)
  • артиллерийских систем - 23115 (+81)
  • РСЗО - 1282 (+4)
  • средства ПВО - 1066 (+3)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25224 (+152)
  • крылатые ракеты - 3063 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37252 (+156)
  • специальная техника / special equipment - 3745 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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