Минус 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Огромные показатели по выбитой техники
ДПСУ
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1200 захватчиков, а также 17 танков, 16 танков, 81 артсистем и много другой техники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 855480 (+1200) человек
- танков - 10057 (+17)
- боевых бронированных машин - 20910 (+16)
- артиллерийских систем - 23115 (+81)
- РСЗО - 1282 (+4)
- средства ПВО - 1066 (+3)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25224 (+152)
- крылатые ракеты - 3063 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 37252 (+156)
- специальная техника / special equipment - 3745 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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