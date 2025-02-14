Россия ночью запустила 133 беспилотника - пострадали пять областей

В ночь на 14 февраля враг атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 73-х шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. 58 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесская и Харьковская области.