Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС. ФОТО и ВИДЕО

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В результате атаки укрытие на Чернобыльской АЭС было повреждено, пожар уже потушен. Радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая была на площадке Черноильской АЭС, подтвердила взрыв.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world, … pic.twitter.com/mLTGeDYgPT