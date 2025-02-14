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Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС. ФОТО и ВИДЕО

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Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС. ФОТО и ВИДЕО

Скриншот відео Zelensky/Telegram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В результате атаки укрытие на Чернобыльской АЭС было повреждено, пожар уже потушен. Радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.

Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - написал Зеленский в соцсетях.

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая была на площадке Черноильской АЭС, подтвердила взрыв.

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