Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС. ФОТО и ВИДЕО
Крайне опасная ситуация
Скриншот відео Zelensky/Telegram
В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
В результате атаки укрытие на Чернобыльской АЭС было повреждено, пожар уже потушен. Радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.
"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.
Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - написал Зеленский в соцсетях.
Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая была на площадке Черноильской АЭС, подтвердила взрыв.
Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче… pic.twitter.com/p7NCYt4l4V
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world, … pic.twitter.com/mLTGeDYgPT
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