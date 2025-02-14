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США отправят свои войска в Украину, если Путин сорвет мирные переговоры - вице-президент Вэнс

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США отправят свои войска в Украину, если Путин сорвет мирные переговоры - вице-президент Вэнс

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности США увеличить санкционное давление на РФ и допустил применение военных шагов, если правитель России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее долгосрочную независимость Киева.

"Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, военные инструменты воздействия.

Есть множество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость.

Президент Трамп мог бы сказать: смотрите, мы не хотим это делать, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть это на стол, если россияне не будут хорошими партнерами в переговорах. Или же есть вещи, которые очень важны для украинцев, и мы можем захотеть снять их со стола", - цитирует Вэнса The Wall Street Journal.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что США планируют пересмотреть расположение американских военных по всему миру и не собираются отправлять войска в Украину.

Читайте такжеТрамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США 14 февраля в Мюнхене

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Комментарии
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 12:53
А, если Зеля сорвёт переговоры, кто кого куда отправит или пошлёт?
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 12:53
А, если Зеля сорвёт переговоры, кто кого куда отправит или пошлёт?
Ответить
1
0
Matachorros (Chicago)
14.02.2025 в 12:20
Балаболы
Ответить
1
0

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