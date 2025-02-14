США отправят свои войска в Украину, если Путин сорвет мирные переговоры - вице-президент Вэнс
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Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности США увеличить санкционное давление на РФ и допустил применение военных шагов, если правитель России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее долгосрочную независимость Киева.
"Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, военные инструменты воздействия.
Есть множество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость.
Президент Трамп мог бы сказать: смотрите, мы не хотим это делать, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть это на стол, если россияне не будут хорошими партнерами в переговорах. Или же есть вещи, которые очень важны для украинцев, и мы можем захотеть снять их со стола", - цитирует Вэнса The Wall Street Journal.
Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что США планируют пересмотреть расположение американских военных по всему миру и не собираются отправлять войска в Украину.
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