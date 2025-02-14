Я не вижу, что у США есть готовый план по завершению войны - Зеленский
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Украина готова к конструктивным переговорам, но Соединенные Штаты Америки (США) пока не подготовили план по завершению полномасштабной войны.
Об этом во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я готов в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы готовы говорить обо всем - от контингента до гарантий безопасности, о НАТО... Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты", - отметил глава государства.
Сегодня, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности должна была состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, но ее решили перенести, чтобы доработать соглашение о партнерстве.
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