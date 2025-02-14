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Я не вижу, что у США есть готовый план по завершению войны - Зеленский

Общие новости
Я не вижу, что у США есть готовый план по завершению войны - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина готова к конструктивным переговорам, но Соединенные Штаты Америки (США) пока не подготовили план по завершению полномасштабной войны.

Об этом во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я готов в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы готовы говорить обо всем - от контингента до гарантий безопасности, о НАТО... Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты", - отметил глава государства.

Сегодня, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности должна была состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, но ее решили перенести, чтобы доработать соглашение о партнерстве.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 13:03
Трамп категорично позвонит, увидишь. Аудиторы уже в дороге...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
14.02.2025 в 13:03
Трамп категорично позвонит, увидишь. Аудиторы уже в дороге...
Ответить
0
0

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