"Я слышал какие-то мифические цифры". Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, какую зарплату получает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

"Я слышал какие-то мифические цифры на уровне 50 тысяч долларов в месяц. Здесь могу дать вам реально жирный инсайд. Зарплата президента УАФ вдвое меньше этой суммы. Минус налоги, которые он платит в Украине.

В некоторых клубах УПЛ топ-менеджеры получают где-то сопоставимые цифры", - заявил Спиваковский.