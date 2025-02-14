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"Я слышал какие-то мифические цифры". Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ

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Вдвое меньше, чем сообщалось ранее

"Я слышал какие-то мифические цифры". Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, какую зарплату получает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

"Я слышал какие-то мифические цифры на уровне 50 тысяч долларов в месяц. Здесь могу дать вам реально жирный инсайд. Зарплата президента УАФ вдвое меньше этой суммы. Минус налоги, которые он платит в Украине.

В некоторых клубах УПЛ топ-менеджеры получают где-то сопоставимые цифры", - заявил Спиваковский.

К слову, именно журналист Игорь Бурбас сообщал, что Шевченко якобы получает 50 тысяч долларов в месяц.

Напомним, Шевченко был единогласно избран президентом УАФ 25 января 2024 года.

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Андрей Шевченко ТаТоТаке УАФ Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
14.02.2025 в 14:58
Средняя зарплата, как для украинского чиновника
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
14.02.2025 в 14:58
Средняя зарплата, как для украинского чиновника
Ответить
0
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