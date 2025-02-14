"Я слышал какие-то мифические цифры". Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ
Вдвое меньше, чем сообщалось ранее
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, какую зарплату получает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
"Я слышал какие-то мифические цифры на уровне 50 тысяч долларов в месяц. Здесь могу дать вам реально жирный инсайд. Зарплата президента УАФ вдвое меньше этой суммы. Минус налоги, которые он платит в Украине.
В некоторых клубах УПЛ топ-менеджеры получают где-то сопоставимые цифры", - заявил Спиваковский.
К слову, именно журналист Игорь Бурбас сообщал, что Шевченко якобы получает 50 тысяч долларов в месяц.
Напомним, Шевченко был единогласно избран президентом УАФ 25 января 2024 года.
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