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"Мы очень хотим гарантии безопасности от США, но...". Зеленский высказался относительно миротворческого контингента

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Вопрос, который предстоит решать

"Мы очень хотим гарантии безопасности от США, но...". Зеленский высказался относительно миротворческого контингента

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украине необходимы гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки, но в то же время страна готова к миротворцам из Европы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-брифинге перед началом Мюнхенской конференции.

"Когда мы говорим о контингенте, звучал вопрос, готовы ли мы на контингент европейский. Я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос - какое оснащение? Если у нас 150-160 самолетов F-16, 25+ систем Patriot - для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве - он не стоит. США нужны как союзники.

Если мы говорим о контингенте - у меня есть карта, там написано: иностранцев 110 тысяч. Желательно, чтобы эти наши партнеры, которые на море профи. Если они профи, желательно, чтобы они были в море", - сказал глава государства.

По данным СМИ, размещение в Украине европейских миротворцев станет центральным вопросом для обсуждений на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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