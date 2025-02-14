Украина вернула тела еще 757 погибших защитников

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 погибших защитников Украины.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Из числа возвращенных "на щите" Оборонцев павшие с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

из моргов на территории РФ.

Погибших передадут представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

В конце декабря 2024 года на подконтрольную Украине территорию вернули тела 503 павших бойцов, а в середине января - еще 757.