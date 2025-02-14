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Украина вернула тела еще 757 погибших защитников

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Украина вернула тела еще 757 погибших защитников

Резниченко Телеграм-канал

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По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 погибших защитников Украины.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Из числа возвращенных "на щите" Оборонцев павшие с:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • из моргов на территории РФ.

Погибших передадут представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

В конце декабря 2024 года на подконтрольную Украине территорию вернули тела 503 павших бойцов, а в середине января - еще 757.

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Источник:
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Опубликовал: Александр Бураков
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