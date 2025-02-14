Украина вернула тела еще 757 погибших защитников
Вечная память
Резниченко Телеграм-канал
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 погибших защитников Украины.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Из числа возвращенных "на щите" Оборонцев павшие с:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ.
Погибших передадут представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
В конце декабря 2024 года на подконтрольную Украине территорию вернули тела 503 павших бойцов, а в середине января - еще 757.
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