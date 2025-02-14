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Зеленский: Путин может пойти войной на НАТО уже в следующем году

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Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для Беларуси

Зеленский: Путин может пойти войной на НАТО уже в следующем году

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина получила данные о российских планах в отношении Беларуси. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления белорусского направления.

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Как информирует Liga.net, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Владимир Зеленский.

"Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100 000-150 000 человек. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину", - сказал он.

Зеленский отметил, что эти группировки могут пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии.

"Я считаю, что это его цель [Путина]. Я считаю, по оценкам разведки, что он может пойти с войной на НАТО уже в следующем году", - сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

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Комментарии
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 17:53
Тут мне ребе одну вещь сказал... Говорить, нет?
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 17:53
Тут мне ребе одну вещь сказал... Говорить, нет?
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0
0
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 17:21
Из клоуна в президента, из президента в клоуны. Всё нормально, мир обретает покой, Земля крутится своим чередом, всё становится на свои места.
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1
0
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 17:17
Это же надо так гнать...
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fatov1986 (Лондон)
14.02.2025 в 16:29
Такой маленький, а такой большой провокатор
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