Зеленский: Путин может пойти войной на НАТО уже в следующем году
Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для Беларуси
фото из свободных источников
Украина получила данные о российских планах в отношении Беларуси. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления белорусского направления.
Как информирует Liga.net, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Владимир Зеленский.
"Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100 000-150 000 человек. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину", - сказал он.
Зеленский отметил, что эти группировки могут пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии.
"Я считаю, что это его цель [Путина]. Я считаю, по оценкам разведки, что он может пойти с войной на НАТО уже в следующем году", - сказал глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.
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