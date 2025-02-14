В Молдове хотят, чтобы РФ вывела войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что Россия может вывести свои войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине и безопасности ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal TV.

Главу правительства Молдовы спросили, что должно произойти, чтобы Россия вывела свои войска, незаконно размещенные на территории страны.

Главу правительства Молдовы спросили, что должно произойти, чтобы Россия вывела свои войска, незаконно размещенные на территории страны.

"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", – сказал Речан.

Молдова будет настаивать на том, чтобы этот вопрос поставили на стол переговоров, добавил он.

"Любые переговоры, которые сейчас касаются мира или прекращения огня в Украине, по сути, касаются новой архитектуры безопасности в Европе", – сказал Дорин Речан.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.