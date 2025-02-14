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Офис Генпрокурора сообщил, что ведет процессуальное руководство уголовных дел против Порошенко, Коломойского и Жеваго

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А также против Медведчука и Боголюбова

Офис Генпрокурора сообщил, что ведет процессуальное руководство уголовных дел против Порошенко, Коломойского и Жеваго

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Офис генерального прокурора ведет процессуальное руководство по ряду уголовных дел против известных предпринимателей и бывших высокопоставленных должностных лиц, к которым СНБО применил персональные санкции.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуратура не разглашает имен, однако, как известно из указа президента Зеленского о санкциях, речь идет о пятом президенте Украины Петре Порошенко, бизнесмене Игоре Коломойском (экс-владелец "Днепра"), миллиардере и соучредителе ПриватБанка Геннадии Боголюбове, Константине Жеваго (владелец "Ворсклы") и бывшем народном депутате Викторе Медведчуке.

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Отмечается, что каждое из этих пяти лиц привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Отметим, что Игорь Коломойский с сентября 2023 года находится под стражей, а Константин Жеваго объявлен в розыск, сейчас он находится заграницей.

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Ворскла (Полтава) Игорь Коломойский Константин Жеваго Петр Порошенко Виктор Медведчук война с россией
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