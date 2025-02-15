Ассист Цыганкова, разгром Челси, защитник Полесья едет в МЛС. Главные новости за 14 февраля

Виктор помог отличиться Эррере, здорово подав угловой – на 54-й минуте встречи "Жирона" смогла сравнять счет, однако в итоге хозяева даже не вырвали ничью. После завершения матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.1 и 7.4 соответственно. Виктор отдал 83% точных передач, сделал три ключевых паса, преуспел в 5 удачных обводках и сделал 62 касания к мячу.

Ультимативное уничтожение лондонцев от Фабиана Гюрцелера. 8 ударов от "Челси" за матч. Ни одного в створ. Это всё, что нужно знать. Команда выглядит уставшей, у неё нет идей. Легкая добыча для "Брайтона". "Чайки" на протяжении большей части матча действовали первым номером, хорошо давили и одержали уверенную победу.

Защитник "Полесья" Артем Смоляков перешел в клуб МЛС "Лос-Анджелес". Американский коллектив подписал с украинцем контракт до 2028 года. По информации СМИ, житомирский клуб получил за этот трансфер 2 миллиона евро. В текущем сезоне 21-летний Смоляков провел 19 матчей за "Полесье" во всех турнирах и забил 1 гол.

Джамал Мусиала официально продлил свой контракт с "Баварией". Новое трудовое соглашение между 21-летним полузащитником и мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, в дальнейшем Мусиала будет зарабатывать 25 млн евро в год, а отступные за игрока составят 175 миллионов евро.

Бывший полузащитник "Александрии" Денис Костышин продолжит карьеру в Косово. 27-летний украинец стал игроком ФК "Дрита", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку он недавно покинул "Александрию". Ранее сообщалось, что игроком интересовались ЛНЗ, "Верес" и "Колос".

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16 февраля подопечные Пушича проведут контрольный матч с представителем чемпионата Грузии ФК "Дила" (Гори). Игра состоится в Анталье и начнется в 12:00 по Киеву. Это будет шестой и завершающий спарринг команды Марино в это межсезонье. Трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Шахтера" и в мобильном приложении клуба в App Store и Google Play.