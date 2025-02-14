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Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина, но только после утверждения плана с Трампом

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Заявления президента Украины на Мюнхенской конференции

Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина, но только после утверждения плана с Трампом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом он сказал во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время глава государства подчеркнул, что с главой Кремля состоится встреча только после того, как будет подготовлен совместный план с президентом США Дональдом Трампом.

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"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", - сказал президент.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
15.02.2025 в 00:02
Опа а кричал что с Путиным не будет .закон принел подписал его .а ещё он не чего не решает а все решает Трамп оказывается .переобувщтк и лизоблюд ...да мы точно не северная Корея мы хуже .за северную Корею не решает Трамп
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Комментарии 4
Море23 (Одесса)
15.02.2025 в 00:02
Опа а кричал что с Путиным не будет .закон принел подписал его .а ещё он не чего не решает а все решает Трамп оказывается .переобувщтк и лизоблюд ...да мы точно не северная Корея мы хуже .за северную Корею не решает Трамп
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.02.2025 в 22:47
Підер ти х.уев ! Ти кожного дня спілкуєшся з росіянином - твоїм шефом "штірліцем" єрмаком....
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Bаrcelinius
14.02.2025 в 23:14
Пи@ар ты х.уев... запишем, запишем.. Какашкин, котяра ты блохастая, готовься к кастрации. Прошу соответствующее органы СБУ принять незамедлительные меры по поимке этого хулителя светлого образа украинской незламности та свободолюбности из Кривого Рога. Член Совета Зелёных Комиссаров, тов. Барселиниус-Задунайский-Валуа.
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Море23 (Одесса)
15.02.2025 в 00:03
Поддержу .барселениуса на плаху квашина и оду
 
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