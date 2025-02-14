Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина, но только после утверждения плана с Трампом
Заявления президента Украины на Мюнхенской конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться "ни с какими россиянами", кроме российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".
В то же время глава государства подчеркнул, что с главой Кремля состоится встреча только после того, как будет подготовлен совместный план с президентом США Дональдом Трампом.
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"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", - сказал президент.
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