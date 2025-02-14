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Феноменальный пас Реброва на Шевченко. Экс-министр иностранных дел Кулеба называл лучший матч Динамо

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Дмитрий Кулеба не скрывает, что глорит за Динамо

Феноменальный пас Реброва на Шевченко. Экс-министр иностранных дел Кулеба называл лучший матч Динамо

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сам заявил, что болеет за "Динамо", рассказал, какой матч в украинском футболе подарил ему самые яркие эмоции на всю жизнь.

"Самый важный матч, самое яркое воспоминание – это четвертьфинал Лиги чемпионов "Динамо" – "Реал". Игра, которую мы выиграли со счетом 2:0, в которой Ребров отдал феноменальный абсолютно пас на Шевченко. Через воздух так набросил ему мяч.

Я был на этой игре, ну тогда я вообще ходил на каждую игру "Динамо". Но эту игру я не забуду никогда, потому что это была просто эмоция. Это была фантастическая игра, что для меня это будет номер один", – сказал Кулеба.

Напомним, что в 1999 году "Динамо" прошло "Реал" на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов (1:1 и 2:0), но затем уступило мюнхенской "Баварии" по сумме двух встреч (3:3 и 0:1).

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Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Дмитрий Кулеба
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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