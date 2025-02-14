Феноменальный пас Реброва на Шевченко. Экс-министр иностранных дел Кулеба называл лучший матч Динамо

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сам заявил, что болеет за " Динамо ", рассказал, какой матч в украинском футболе подарил ему самые яркие эмоции на всю жизнь.

"Самый важный матч, самое яркое воспоминание – это четвертьфинал Лиги чемпионов "Динамо" – "Реал". Игра, которую мы выиграли со счетом 2:0, в которой Ребров отдал феноменальный абсолютно пас на Шевченко. Через воздух так набросил ему мяч. Я был на этой игре, ну тогда я вообще ходил на каждую игру "Динамо". Но эту игру я не забуду никогда, потому что это была просто эмоция. Это была фантастическая игра, что для меня это будет номер один", – сказал Кулеба.

Напомним, что в 1999 году "Динамо" прошло "Реал" на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов (1:1 и 2:0), но затем уступило мюнхенской "Баварии" по сумме двух встреч (3:3 и 0:1).