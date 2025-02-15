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Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин - брехло

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Переговоры на Мюнхенской конференции продолжаются

Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин - брехло

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в якобы готовность кремлевского диктатора Владимира Путина к мирному урегулированию войны и сказал об этом Дональду Трампу во время их телефонного разговора 12 февраля.

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Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует "Европейская правда".

"Потому что...у нас гораздо больше рисков, чем в США. Со всем уважением к "взрослым ребятам", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что уже имел несколько телефонных разговоров с Трампом, в том числе и 12 февраля.

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"Он сказал мне: "Я думаю, что Путин хочет решить войну". Я сказал ему, что тот - лжец, можешь на это полагаться. Надеюсь, ты нажмешь на него, потому что я ему не верю", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что уже договаривался с Путиным о перемирии, когда только стал президентом в 2019 году, но тогда никакие договоренности так и не были реализованы.

"Что важно - не делать решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция. И я имею в виду всех наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным утром 12 февраля 2025 года.

Впоследствии Зеленский и Трамп провели разговор. По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

В Белом доме заявили, что США стремятся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и положить конец войне.

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