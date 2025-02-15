Сырский назвал ошеломляющие потери россиян на Курщине
На Курщине противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике
ОП
Во время боев на Курщине страна-агрессор Россия потеряла более 48 тысяч военных, в частности, около 20 тысяч - убитыми.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Находясь на Сумщине Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.
"Это, прежде всего, бригады десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - рассказал главком.
Сырский подчеркнул, что благодаря этим воинам украинский фронтир на севере крепкий.
"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми", - сказал главнокомандующий.
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