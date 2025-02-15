  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сырский назвал ошеломляющие потери россиян на Курщине
В тренде

Сырский назвал ошеломляющие потери россиян на Курщине

Общие новости

На Курщине противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике

Сырский назвал ошеломляющие потери россиян на Курщине

ОП

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время боев на Курщине страна-агрессор Россия потеряла более 48 тысяч военных, в частности, около 20 тысяч - убитыми.

Читайте также"Они должны быть наказаны". Сырский отреагировал на серию нападений на ТЦК

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Находясь на Сумщине Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.

"Это, прежде всего, бригады десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - рассказал главком.

Сырский подчеркнул, что благодаря этим воинам украинский фронтир на севере крепкий.

"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми", - сказал главнокомандующий.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин - брехло
yellow-arrow
Феноменальный пас Реброва на Шевченко. Экс-министр иностранных дел Кулеба называл лучший матч Динамо
yellow-arrow
Александр Бабич: Кандидатом в украинскую молодежку Кисель является не случайно
Александр Сырский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости