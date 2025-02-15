Русол: Мы должны научиться зарабатывать деньги и минимизировать расходы нашего инвестора

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол рассказал, что одной из его главных задач является минимизация расходов на содержание клуба.

“Есть задача с определенным периодом времени создать очень качественный продукт – имею в виду клуб. Я не верю в то, что сегодня в наших реалиях мы можем создать клуб, который будет себя окупать, но есть четкая задача минимизировать дотационную часть, которую владелец дает каждый год.

5 лет назад у нас было два канала поступления денег в лиге – это продажа игроков и участие в еврокубках. А сейчас ландшафт меняется. Поскольку деньги в еврокубках сконцентрированы на групповом этапе, а туда попасть будет очень трудно любому клубу – поэтому этот канал финансирования становится очень призрачным”.