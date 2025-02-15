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Русол: Мы должны научиться зарабатывать деньги и минимизировать расходы нашего инвестора

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Но это сделать нелегко

Русол: Мы должны научиться зарабатывать деньги и минимизировать расходы нашего инвестора

Фото: ФК Карпати Львів

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Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол рассказал, что одной из его главных задач является минимизация расходов на содержание клуба.

“Есть задача с определенным периодом времени создать очень качественный продукт – имею в виду клуб. Я не верю в то, что сегодня в наших реалиях мы можем создать клуб, который будет себя окупать, но есть четкая задача минимизировать дотационную часть, которую владелец дает каждый год.

5 лет назад у нас было два канала поступления денег в лиге – это продажа игроков и участие в еврокубках. А сейчас ландшафт меняется. Поскольку деньги в еврокубках сконцентрированы на групповом этапе, а туда попасть будет очень трудно любому клубу – поэтому этот канал финансирования становится очень призрачным”.

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"Есть продажа футболистов и есть, что касается "Карпат", потенциал в плане спонсорства и маркетинга, где мы можем зарабатывать деньги от спонсоров.

Это плюс-минус 3 года. Это одна из главных задач. Есть спортивный результат и цели, есть экономическая часть. Одна из наших основных ценностей – это то, что мы очень ответственно относимся к расходам, тратим с очень большим КПД, а другая – то, что мы должны научиться зарабатывать деньги и минимизировать расходы нашего инвестора”, – сказал Русол.

Уже в следующее воскресенье "львы" будут играть в столице с "Динамо".

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Андрей Русол Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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