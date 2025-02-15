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Шепелев получил необычный контракт в Александрии, – ТаТоТаке

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От опытного игрока ждут результат сразу

Шепелев получил необычный контракт в Александрии, – ТаТоТаке

Фото: ФК Олександрія

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Журналист Михаил Спиваковский заявил, что в "Александрии" возлагают немалые надежды на зимнего новичка, полузащитника Владимира Шепелева, получившего необычный контракт в клубе.

“У него очень краткосрочный контракт [до 30 июня 2025 г.]. По моей информации, у Шепелева чуть ли не рекордная зарплата в "Александрии".

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"От него сейчас ждут, чтобы он дал конкретную глубину и класс, который позволит команде закончить чемпионат по крайней мере на бронзовой строчке", – сказал Спиваковский в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

Полузащитник провел спарринг против "Плоцка" (3:0) на скамейке запасных.

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ФК Александрия Владимир Шепелев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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