Шепелев получил необычный контракт в Александрии, – ТаТоТаке
От опытного игрока ждут результат сразу
Фото: ФК Олександрія
Журналист Михаил Спиваковский заявил, что в "Александрии" возлагают немалые надежды на зимнего новичка, полузащитника Владимира Шепелева, получившего необычный контракт в клубе.
“У него очень краткосрочный контракт [до 30 июня 2025 г.]. По моей информации, у Шепелева чуть ли не рекордная зарплата в "Александрии".
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"От него сейчас ждут, чтобы он дал конкретную глубину и класс, который позволит команде закончить чемпионат по крайней мере на бронзовой строчке", – сказал Спиваковский в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".
Полузащитник провел спарринг против "Плоцка" (3:0) на скамейке запасных.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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