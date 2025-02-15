"Каладзе не хочет сжигать мосты": журналист – об обмене заявлениями Шевченко и мэра Тбилиси

Украинский журналист Руслан Свирин в своем Facebook рассказал о взаимоотношениях Андрея Шевченко и Кахи Каладзе.

"Шевченко и Каладзе не контактируют. Публично. А ведь были не разлей вода. Как известно, Андрей давал пресс-конференцию по случаю годовщины за рулем УАФ и высказался о Кахе в соответствии с его политической ориентацией: “Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует".

“Вот и Каха об Андрее алаверды сделал, более широко и сдержанно: “Я не хотел бы, чтобы даже мой враг оказался в ситуации, в которой находится Украина сегодня. Украина в беде, она истекает кровью. Что касается Шевченко, то он сегодня в трауре. Как для грузина, для меня совершенно неприемлемо участвовать в спорах с находящимся в трауре кем-то или делать какие-то разъяснения. Я искренне надеюсь, что ужас в Украине скоро пройдет и люди смогут проанализировать событие”.

Не хочет сжигать мосты Каха, как видим. Кто знает, как жизнь дальше сложится", – отметил журналист.