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"Каладзе не хочет сжигать мосты": журналист – об обмене заявлениями Шевченко и мэра Тбилиси

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"Каладзе не хочет сжигать мосты": журналист – об обмене заявлениями Шевченко и мэра Тбилиси

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Новина українською

Украинский журналист Руслан Свирин в своем Facebook рассказал о взаимоотношениях Андрея Шевченко и Кахи Каладзе.

"Шевченко и Каладзе не контактируют. Публично. А ведь были не разлей вода. Как известно, Андрей давал пресс-конференцию по случаю годовщины за рулем УАФ и высказался о Кахе в соответствии с его политической ориентацией: “Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует".

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“Вот и Каха об Андрее алаверды сделал, более широко и сдержанно: “Я не хотел бы, чтобы даже мой враг оказался в ситуации, в которой находится Украина сегодня. Украина в беде, она истекает кровью. Что касается Шевченко, то он сегодня в трауре. Как для грузина, для меня совершенно неприемлемо участвовать в спорах с находящимся в трауре кем-то или делать какие-то разъяснения. Я искренне надеюсь, что ужас в Украине скоро пройдет и люди смогут проанализировать событие”.

Не хочет сжигать мосты Каха, как видим. Кто знает, как жизнь дальше сложится", – отметил журналист.

Во время футбольной карьеры Андрей Шевченко и Каха Каладзе вместе выступали в "Динамо" и "Милане".

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Андрей Шевченко Каха Каладзе
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1 голосов
Источник:
Ruslan Svirin
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 08:05
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Комментарии 7
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 08:05
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0
1
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 07:52
Уважуха!
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0
0
MaximSK (Киев)
15.02.2025 в 08:11
Судя по твоим высказываниям, ты поддерживаешь путина и против Зеленского и Украины?
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0
0
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 08:35
Я за мир, ☮ - это символ мира и да, я против Зели!
 
0
0
MaximSK (Киев)
15.02.2025 в 08:42
За путина?
 
0
0
Caballero (DC)
15.02.2025 в 07:38
Хай він здохне, поплічник .к.а.ц.а.п.і.в.
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1
1
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 08:06
☮ ☮ ☮
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0
1

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