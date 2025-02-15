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Почти 1200 оккупантов и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях России в войне

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335 единиц техники

Почти 1200 оккупантов и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях России в войне

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1180 захватчиков, 11 танков, 59 артсистем и средство ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 856 660 (+1180) человек,
  • танков - 10068 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 20927 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 23174 (+59) ед,
  • РСЗО - 1283 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1067 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25341 (+117),
  • крылатые ракеты - 3063 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37379 (+127) ед,
  • специальная техника - 3747 (+2)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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