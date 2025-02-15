Почти 1200 оккупантов и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях России в войне
335 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1180 захватчиков, 11 танков, 59 артсистем и средство ПВО.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 856 660 (+1180) человек,
- танков - 10068 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 20927 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 23174 (+59) ед,
- РСЗО - 1283 (+1) ед,
- средства ПВО - 1067 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25341 (+117),
- крылатые ракеты - 3063 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 37379 (+127) ед,
- специальная техника - 3747 (+2)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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