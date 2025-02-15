Александру Бабичу – 46 лет: что вы знаете о тренере "Черноморца"? Квиз от UA-Футбол
Имениннику посвящается
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
15-го февраля, главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич празднует свое 46-летие.
Мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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