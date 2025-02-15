  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Александру Бабичу – 46 лет: что вы знаете о тренере "Черноморца"? Квиз от UA-Футбол
В тренде

Александру Бабичу – 46 лет: что вы знаете о тренере "Черноморца"? Квиз от UA-Футбол

Общие новости

Имениннику посвящается

Александру Бабичу – 46 лет: что вы знаете о тренере "Черноморца"? Квиз от UA-Футбол

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

15-го февраля, главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич празднует свое 46-летие.

Мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Почти 1200 оккупантов и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях России в войне
yellow-arrow
"Каладзе не хочет сжигать мосты": журналист – об обмене заявлениями Шевченко и мэра Тбилиси
yellow-arrow
Шепелев получил необычный контракт в Александрии, – ТаТоТаке
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости