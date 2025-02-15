Ни один БПЛА не пропущен. Враг совершил очередную ночную атаку

В ночь на 15 февраля 2025 года Россия запустила 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 33-и шахедов и дронов других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 37 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).