Ни один БПЛА не пропущен. Враг совершил очередную ночную атаку
Идеальная работа ПВО
Генштаб
В ночь на 15 февраля 2025 года Россия запустила 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Известно о сбитии 33-и шахедов и дронов других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 37 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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