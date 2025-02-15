  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ни один БПЛА не пропущен. Враг совершил очередную ночную атаку
В тренде

Ни один БПЛА не пропущен. Враг совершил очередную ночную атаку

Общие новости

Идеальная работа ПВО

Ни один БПЛА не пропущен. Враг совершил очередную ночную атаку

Генштаб

Новина українською

В ночь на 15 февраля 2025 года Россия запустила 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 33-и шахедов и дронов других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. 37 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Александру Бабичу – 46 лет: что вы знаете о тренере "Черноморца"? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Почти 1200 оккупантов и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях России в войне
yellow-arrow
"Каладзе не хочет сжигать мосты": журналист – об обмене заявлениями Шевченко и мэра Тбилиси
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости