Воспитанник Динамо: Хачериди некрасиво себя вел. Его били в душевой

Воспитанник киевского "Динамо" Всеволод Романенко вспомнил период совместных выступлений за луцкую "Волынь" с экс-защитником сборной Украины Евгением Хачериди.

"Как Хачериди прижился в нашем коллективе? Помню, что его и били в душевой. Женя в то время немного некрасиво себя вел.

Его же при мне привезли из Мелитополя, а чудак за три игры получил кучу желтых карточек... Хотя, как игрок, он был очень классный", - рассказал Романенко.