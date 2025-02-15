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Воспитанник Динамо: Хачериди некрасиво себя вел. Его били в душевой

Общие новости

Причиной стал сложный характер

Воспитанник Динамо: Хачериди некрасиво себя вел. Его били в душевой

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Воспитанник киевского "Динамо" Всеволод Романенко вспомнил период совместных выступлений за луцкую "Волынь" с экс-защитником сборной Украины Евгением Хачериди.

"Как Хачериди прижился в нашем коллективе? Помню, что его и били в душевой. Женя в то время немного некрасиво себя вел.

Его же при мне привезли из Мелитополя, а чудак за три игры получил кучу желтых карточек... Хотя, как игрок, он был очень классный", - рассказал Романенко.

Напомним, Хачериди защищал цвета "Волыни" в сезоне 2006/2007.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
15.02.2025 в 11:01
Приходь до їдальні "шахтьора"... Тобі винесуть булочку....пі.дер.....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.02.2025 в 11:01
Приходь до їдальні "шахтьора"... Тобі винесуть булочку....пі.дер.....
Ответить
1
0

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