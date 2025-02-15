У Украины очень мало шансов выжить без военной поддержки США - Зеленский

Украина имеет мало шансов выжить в условиях войны против России без поддержки США. Об этом в интервью NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил президент Владимир Зеленский.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - считает глава государства.

Также Зеленский предостерег, что правитель России Владимир Путин не стремится закончить войну, а хочет лишь временного прекращения огня, снятия некоторых глобальных санкции и перегруппировки войск.