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У Украины очень мало шансов выжить без военной поддержки США - Зеленский

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Сложная ситуация

У Украины очень мало шансов выжить без военной поддержки США - Зеленский

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина имеет мало шансов выжить в условиях войны против России без поддержки США. Об этом в интервью NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил президент Владимир Зеленский.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - считает глава государства.

Также Зеленский предостерег, что правитель России Владимир Путин не стремится закончить войну, а хочет лишь временного прекращения огня, снятия некоторых глобальных санкции и перегруппировки войск.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - сказал он.

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Украина США Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Nbc news
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.02.2025 в 11:50
У Украины нет шансов выжить с коррупционнерами вроде тебя сволочь.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
15.02.2025 в 11:50
У Украины нет шансов выжить с коррупционнерами вроде тебя сволочь.
Ответить
0
0

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