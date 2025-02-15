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Зеленский ответил на вопрос о возможном снятии со стола переговоров членства Украины в НАТО

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Зеленский ответил на вопрос о возможном снятии со стола переговоров членства Украины в НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство страны в Североатлантическом альянсе с повестки дня.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо. Но Америка не предоставит гарантий, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола (переговоров - прим.).

Сейчас, кажется, наиболее влиятельный член НАТО - Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО. И это несмотря на то, что это украинская армия остановила Россию, не страна НАТО, не войска НАТО, а только наши люди и наша армия. Нет иностранных армий, которые сражаются на стороне Украины в этой войне. Но Путин потерял в этой войне почти 250 тысяч солдат, более 610 тысяч человек были ранены", - отметил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 13:46
Можно подумать Зеля что-либо решает?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
15.02.2025 в 13:46
Можно подумать Зеля что-либо решает?
Ответить
1
0

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