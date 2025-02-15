"С ним трудно работать, но...". Экс-хавбек Волыни дал характеристику Кварцяному
Долго обиду не держит
Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар поделился воспоминаниями о том, как он играл в луцкой "Волыни" под руководством Виталия Кварцяного.
- Как происходил ваш первый приход в "Волынь"?
- Мне позвонил Александр Ярощук, я был с ним знаком, он раньше работал в "Нефтянике". Я перед переходом в "Волынь" играл в аренде за "Десну" и в матче против луцкой команды хорошо себя проявил. Тогда у меня было два варианта - "Александрия" и "Волынь". Финансовые условия предлагали одинаковые, но Ярощук меня уговорил переехать в Луцк, заверив, что у команды серьезная задача - выйти в УПЛ. В итоге мы выполнили эту задачу.
Виталий Кварцяный тогда собрал хорошую команду для Первой лиги - Симинин, Пичкур, Пищур, Ндойе, Мостовой, Майкон, Рамон, Герасимюк и другие.
- Не боялись тогда идти к Виталию Кварцяному? Все знают его нагрузки, овчарка, бронежилеты...
- Я все это прошел, хотя до этого не знал, что именно такие будут нагрузки. Я приехал на сборы в Ялту, а там три тренировке в день - первая в шесть утра.
- Были у вас конфликты с Кварцяным?
- А как без них с Кварцяным? С ним тяжело работать, но он быстро отходит, все это знали и знают.
Стоит отметить, что Шарпар выступал за "Волынь" в сезонах 2009/2010 и 2011-2012, а также в 2015 году.
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