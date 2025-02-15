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Третья победа на сборах. Металлист 1925 - Николаев 2:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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Третья победа на сборах. Металлист 1925 - Николаев 2:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

metalist1925.com

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"Металлист 1925" играл пятый матч на тренировочных сборах. Соперником был "Николаев".

Команды сыграли два тайма основными игроками, усиливая их заменами. Харьковский клуб оказался сильнее.

На 39-й минуте первого тайма Юрченко не реализовал пенальти - пробил мимо ворот.

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Команды играли следующими стартовыми составами:

"Металлист 1925" (футболки желтые): Мозиль (Соловей 76), Капинус (к), Салюк, Сабиев (Кондратюк 64), Черноморец, Король, Гаджиев, Юрченко, Нагнойный (Пильганчук 64), Пушкуца, Педро Артур

"Николаев" (футболки синие): Бурмас (Фурив 76), Славецкий, Дзюрах, Заваляк, Курбанов, Качор, Вильховый, Федак, Гумен, Криницкий, Грибинец

Контрольный матч

Металлист 1925 – Николаев 2:1

Голы: Юрченко (45+1), Гаджиев (58) – Грибинец (66)

Видеообзор матча:

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Контрольный матч ФК Николаев (Львовская область) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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