Третья победа на сборах. Металлист 1925 - Николаев 2:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Неплохо
metalist1925.com
"Металлист 1925" играл пятый матч на тренировочных сборах. Соперником был "Николаев".
Команды сыграли два тайма основными игроками, усиливая их заменами. Харьковский клуб оказался сильнее.
На 39-й минуте первого тайма Юрченко не реализовал пенальти - пробил мимо ворот.
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Команды играли следующими стартовыми составами:
"Металлист 1925" (футболки желтые): Мозиль (Соловей 76), Капинус (к), Салюк, Сабиев (Кондратюк 64), Черноморец, Король, Гаджиев, Юрченко, Нагнойный (Пильганчук 64), Пушкуца, Педро Артур
"Николаев" (футболки синие): Бурмас (Фурив 76), Славецкий, Дзюрах, Заваляк, Курбанов, Качор, Вильховый, Федак, Гумен, Криницкий, Грибинец
Контрольный матч
Металлист 1925 – Николаев 2:1
Голы: Юрченко (45+1), Гаджиев (58) – Грибинец (66)
Видеообзор матча:
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