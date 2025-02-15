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"Дал в лоб в воспитательных целях": Хацкевич – об инциденте с представителем СМИ

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Иногда эмоции переполняют людей

"Дал в лоб в воспитательных целях": Хацкевич – об инциденте с представителем СМИ

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Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о критикующих его людей.

“Я знаю тех неудачников, которые эту лодку качали. Не буду переходить на личности, они сами себя узнают. Могу сказать, что эти люди тяжелее вилки ничего в своей жизни не держали, а давление у них поднимается только от того, что они не могут опорожниться. К стрессам отношусь спокойно, что-то могу перевести на юмор, что-то принять, а что-то нет. Однако мнения тех людей, которые тогда работали против меня, мне безразличны. Мы лично не знакомы, знаю только, как они выглядят”.

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“В Украине у меня был только один инцидент с журналистом. Я тогда еще был игроком. Человек на час опоздал на интервью. Это некрасиво, надо извиниться. А не начинать с наездов, что я должен был его подождать. Дал ему в лоб в воспитательных целях”, – признался Хацкевич.

Последними местами работы тренера была кипрская "Кармиотисса" и польский "Заглембе".

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Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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