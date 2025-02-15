Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план – закончить войну в 2025 году.

Выступая на конференции в Мюнхене, президент заявил, что в нынешнем году продолжится давление на Российскую Федерацию. Причём любым способом и достижение мира.

"Мы работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такие, как мы их видим, поделимся ими с Соединенными Штатами. Я надеюсь, что они также поделятся своим взглядом. Подход - это очень важно для нас, для всех европейских партнеров, для ЕС, плюс Великобритания, которая является нашим важным партнером", - сказал Зеленский.

Зеленский считает, что важно подготовить эти документы, чтобы показать их президенту США Дональду Трампу, найти время на совместные встречи, разработать совместный план и положить его на стол перед российским диктатором Путиным.

"И сделать все те вещи, о которых говорит президент Трамп, что он может делать. Продолжать санкции, оказывать давление любым способом, каким он хочет, а после этого закончить эту войну, в этом году достичь мира в Украине. Вот таков наш план, вот этого мы на самом деле хотим, это мы пытаемся сделать", - продолжил Зеленский.

Напомним, что в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Она продлится с 14-16 февраля.